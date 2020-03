Stark und perfekt: Viele junge Mädchen sind überfordert

Wien –Wie tickt die weibliche Generation Z? Wo sehen die jetzigen Teenager und jungen Frauen ihren Platz in der Gesellschaft – auch später als Erwachsene? Wie schwer haben sie es, sich in der Männerwelt zu behaupten und privat wie beruflich gleichberechtigt zu sein?

Bernhard Heinzlmaier: Man muss hier nach sozialem und kulturellem Hintergrund unterscheiden. Die Teenager, die im oberen Drittel der Gesellschaft geboren sind, müssen das Frauenbild unserer neoliberalen, ökonomisierten Gesellschaft erfüllen. Sie müssen schon als junge Mädchen überall bestehen, immer stark und perfekt sein, sich sozial durchsetzen. Sie sind von allen diesen Erwartungen, die an sie gestellt werden, sehr überfordert.

Man tut diesen Mädchen also nichts Gutes, wenn man sie zu toughen jungen Frauen erzieht?

Heinzlmaier: Nein, leider gar nicht. Wenn man will, dass sie durchsetzungsfähig und erfolgreich werden, erreicht man nur, dass sie männliche Verhaltensweisen annehmen. Dass sie einmal wie Männer in unserer Arbeitswelt bestehen, wo es um Geld und Karriere und um hohe Arbeitsleistung geht und darum, immer besser als die Konkurrenz zu sein. Dieses Paket an Anforderungen erzeugt unglaublichen Druck. Folge ist, dass die Depressionen bei Teenagern zunehmen.