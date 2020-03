Für guten Zweck: TT-Redakteur sammelt 24 Stunden lang Höhenmeter

Kirchberg i. T., Westendorf – 24 Stunden für einen guten Zweck – das hat sich TT-Redakteur Harald Angerer vorgenommen. Von heute Freitag, 17 Uhr bis morgen Samstag, 17 Uhr will der Westendorfer so viele Höhenmeter wie möglich mit den Tourenski am Gaisberg in Kirchberg zurücklegen.