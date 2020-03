Platter über Basistunnel: „Eine Verzögerung ist nicht akzeptabel“

Schon in der Vergangenheit war es dort wegen eines Rechtsstreits nach der Ausschreibung zu einer eineinhalbjährigen Verzögerung gekommen. Jetzt geht es um die Beschaffenheit der Außenschalen für die Tunnelröhren und um 100 Millionen Euro. Für das ausführende Baukonsortium sind die so genannten Tübbinge zu schwach, die BBT SE sieht das anders. Ein weiterer Rechtsstreit droht, andererseits erwartet sich der BBT-SE-Aufsichtsrat nach wie vor eine Einigung. Möglicherweise muss dafür die Vortriebsvariante geändert werden. Auf Anfrage der TT heißt es dazu von der BBT SE, dass zu laufenden Vertragsverhältnissen mit Auftragnehmern keine Stellungnahme abgegeben werde.

Und beim Zeitplan wird auf die aktuelle Situation verwiesen. Der Projektablauf wird derzeit evaluiert und das Bauprogramm in der Aufsichtsratssitzung Mitte 2020 aktualisiert. „Letztmalig wurde im Jänner 2019 in den Gremien der Basistunnel Gesellschaft BBT SE ein Bauprogramm freigegeben, das einen Inbetriebnahmetermin im Dezember 2028 vorsieht. Die Projektlaufzeit von der Planung bis zur Umsetzung eines Großprojekts in der Dimension des Brennerbasistunnels hängt von sehr vielen Faktoren ab, die oft nicht exakt planbar sind“, erklärten die beiden BBT-Vorstände Martin Gradnitzer und Gilberto Cardola in einem TT-Interview.