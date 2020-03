Geheime Debatte ums Freizeitzentrum Kabooom in Kaltenbach

Kaltenbach – Sie ist bis dato so etwas wie eine ewige Baustell­e und dauernder Reibepunkt in der Gemeinde Kaltenbach – die ehemalige Tennishalle bzw. das jetzige Freizeit­zentrum Kabooom.

Mit 1. Dezember ging das Freizeitzentrum in Betrieb, obwohl noch nicht alles fertig gestellt war. Und das ist es noch immer nicht: Eine zehnseitige Mängelliste sei an die Professionisten ergangen, berichtete Bürgermeister Klaus Gasteiger bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Einen Pächterwechsel beim Bistro hat das Kabooom bereits hinter sich. Die Gastronomin kündigte am 27. Dezember den Vertrag. Ein Nachfolger war jedoch vor Ablauf der sechsmonatigen Kündigungsfrist gefunden: Im Februar fand die Übergabe statt.