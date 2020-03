Albertina-Direktor Schröder im Interview: „Wir sind keine Trendsetter“

Klaus Albrecht Schröder: In den letzten Jahren hat tatsächlich ein dramatischer Schwenk zur Kunst unserer Zeit stattgefunden. Die Alten Meister brechen in puncto Relevanz mehr und mehr weg, mit einigen Ausnahmen. Das Junge wird immer jünger und das Alte wird immer schneller veraltet. Dazu kommt, Globalisierung hat auch vor der Kunst nicht Halt gemacht, was in verschiedenen Ländern, Strömungen, Künstlergruppen stattfindet, kann keine Institution alleine mehr abbilden. Daher ist es wichtig, dass in einer Zeit, in der die zeitgenössische Kunst derart an Bedeutung gewinnt, Wien sich als Museumsstadt unserer Zeit darstellt.