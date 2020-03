Früherer UNO-Generalsekretär Pérez de Cuéllar verstorben

Der frühere UNO-Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar ist tot. Der Peruaner verstarb am Mittwoch im Alter von 100 Jahren, wie sein Sohn im Radiosender RPR mitteilte. Pérez de Cuéllar war von 1982 bis 1991 höchster Beamter der Vereinten Nationen, als Nachfolger des österreichischen Spitzendiplomaten und späteren Bundespräsidenten Kurt Waldheim.

Vier Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt kandidierte er für die peruanische Präsidentschaft, unterlag aber gegen Alberto Fujimori. Zum 100. Geburtstag von Pérez de Cuéllar am 19. Jänner hatte der heutige Amtsinhaber António Guterres den Peruaner als sein Vorbild gerühmt. Viele Male habe er an Pérez de Cuéllar gedacht, wenn er nach „Inspiration und Orientierung“ gesucht habe, erklärte Guterres.

De Cuéllar war der erste und bisher einzige Lateinamerikaner an der Spitze der Weltorganisation. Er war auch Österreich besonders verbunden. So machte er im August 1984 Schlagzeilen, als er einen Besuch bei den Salzburger Festspielen der Eröffnung der UNO-Weltbevölkerungskonferenz in Mexiko vorzog.