Flotter Octavia muss an die Leine

Salzburg – Natürlich erfreut sich Škoda seines zunehmenden Erfolges mit dem erstaunlich frischen SUV-Sortiment. Gleichzeitig lässt die Marke einen jahrzehntelangen Bestseller nicht außer Acht, wohlwissend, dass der Octavia im Vorjahr der am meisten verkaufte Neuwagen in Österreich war und damit sogar den Dauerrivalen VW Golf vom Thron stieß.

Für dieses Frühjahr hat sich allerdings der Nachfolger angekündigt – die zugehörige Weltpremiere fand im Spätherbst in Tschechien statt. Schon damals ließ Škoda aufhorchen, denn erstmals wird es den Octavia nicht nur mit Benzin-, Diesel- und Erdgasantrieben geben, sondern auch mit Mildhybridtechnik und mit Plug-in-Hybridtechnik. Ein ganz besonderes Schmankerl hatte Škoda dabei für die Präsentation auf dem Genfer Autosalon reserviert. Nach der Absage der Messe entschied sich das Management dazu, eine virtuelle Pressekonferenz einzuberufen, um die neue Octavia-RS-Generation vorzustellen – erstmals als Plug-in.

RS-Kunden müssen umdenken: Auch der Lithium-Ionen-Speicher will geladen werden.

Beim Octavia RS iV kooperieren ein 1,4-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner und ein Elektromotor, um eine Systemleistung von 245 PS zu erzielen. Allein der Elektromotor generiert vom Stand weg ein beachtliches maximales Drehmoment von 330 Newtonmetern. Das Systemdrehmoment beträgt 400 Newtonmeter. Im Sportmodus stellt Škoda eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 7,3 Sekunden in Aussicht, moderiert von einer Sechsgang-Doppelkupplung. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 225 km/h angegeben. Eine Progressivlenkung und eine gattungstypische Verwendung eines Sportfahrwerks unterstützen das dynamische Fahren.

Ab Werk fährt der Octavia RS iV auf speziell gefertigten 18-Zoll-Alurädern, rote Bremssättel beteiligen sich an der Verzögerung. Der Grill, die Air Curtains und der Diffusor sind in Schwarz gehalten; für die Limousine gibt es einen schwarzen Heckspoiler, für den Combi einen in Wagenfarbe gehaltenen Dachspoiler. Innen gibt es Sportsitze, Alcantara-Elemente und Alupedalerie.