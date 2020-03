Suzuki verbessert Mini-SUV Ignis

Salzburg –Vor vier Jahren hat Suzuki die aktuelle Generation des Mini-Sport-Utility-Vehicle eingeführt – und damit ein erfolgreiches Produkt kreiert. Nun ist es Zeit für ein Facelift – und das ist auf den ersten Blick zu erkennen. Es empfiehlt sich, den Kühlergrill samt Leuchtendesign zu beachten, dann lässt sich das Update sofort feststellen, denn die U-förmigen Element­e links und rechts des dominanten Suzuki-Logos signalisieren in aller Deutlichkeit die Auffrischung. Silberne Zierleisten an den vorderen und hinteren Stoßfängern ergänzen das neue Erscheinungsbild. Innen führt Suzuki neue Farbakzente an, wovon insbesondere das Armaturenbrett profitiert.