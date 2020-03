Neue Yaris-Generation im Sommer

Der Kleinwagen, der bei uns im Spätsommer in den Handel gelangt, basiert auf einer völlig neuen technischen Plattform (GA-B). Diese Entscheidung bringt unter anderem einen frischen Design-Stil und ein neues Motorenport- folio mit sich. So erwähnt Toyota in diesem Zusammenhang einen Dreizylinder und die vierte Generation des hauseigenen Hybridsystems.

Der Generationenwechsel macht sich zudem im Innenraum bemerkbar. Mehrere hochauflösende Bildschirme erhellen das Armaturenbrett, auch ein Head-up-Display ist für den Kleinwagen lieferbar. Besonderes Augenmerk hat Toyota zudem auf die Entwicklung des Hybridantriebs gelegt, zumal der Hersteller betont, dass er bisher weltweit über 14 Millionen Hybridfahrzeuge an den Kunden gebracht habe. Allein 500.000 davon waren Yaris Hybrid, die sich in Europa verkauft haben. Für den Neuen stellt Toyota nun eine Leistungsverbesserung um 15 Prozent bei einer Verbrauchsreduktion um 20 Prozent in Aussicht. Dabei nimmt Toyota Abschied von der Verwendung des Nickelmetall-Hydridakkus – an dessen Stelle tritt ein Lithium-Ionen-Speicher.