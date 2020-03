Freeride World Tour: Die 70 Grad steilen Hänge des Wildseeloders hinunter

Fieberbrunn – Gestartet wird im Normalfall vom Gipfel des 2117 Meter hohen Wildseeloders in Fieberbrunn, dann geht es auf den bis zu 70 Grad steilen Hängen rund 620 Meter in die Tiefe. Kein Wunder, dass das „prickelnde“ Vergnügen nur von den weltbesten Freeridern gemeistert wird. Bereits zum zehnten Mal treffen sie sich vom 7. bis zum 13. März beim einzigen Stopp der Freeride World Tour im deutschsprachigen Raum.

Aber auch schon bevor die World Tour Einzug in Fieberbrunn hielt, gab es vom Wildseeloder Freeride-Bewerbe. Den Grundstein dafür, dass man auf Fieberbrunn aufmerksam wurde und sich einen internationalen Namen als „Freeride Hotspot“ machte, legten 2005 die Fieberbrunner Bernhard Pletzenauer, Markus Kogler, Stefan Steinacher, Günter Kogler, Peter Klymiuk und Florian Phleps mit dem Verein Snowfever. Gemeinsam entwickelten sie das Konzept für einen Big Mountain Freeride-Bewerb in Tirol. Dieser sollte an die legendären Lords of the Boards Snowboard-Events in Fieberbrunn anschließen.