Patrick Loidl ab April neuer Primar der „Inneren“ in Reutte

Ehenbichl – Mit Anfang April übernimmt Patrick Loidl die Abteilung für Innere Medizin am Bezirkskrankenhaus Reutte. Er folgt damit Primaria Gertrud Beck, die in den Ruhestand geht.

Der 39-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung für seine neue Aufgabe mit. Nach dem Medizinstudium und der Zeit als Assistenzarzt am Klinikum Kaufbeuren legte er die Facharzt-Prüfungen für Innere Medizin und für Gastroenterologie ab. Im Anschluss sammelte Loidl Erfahrungen als Facharzt im MVZ Pfronten/Marktoberdorf und als Oberarzt an der St. Vinzenz Klinik in Pfronten.