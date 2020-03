Mietenhammer trifft die Studenten in Innsbruck voll

Innsbruck – Die Preisspirale in Innsbruck schraubt sich unaufhörlich weiter nach oben. Studenten müssen aktuell am freien Wohnungsmarkt durchschnittlich 620 Euro für eine 40m² große Wohnung hinblättern. Der Betreiber des Immobilienportals „immowelt“ hat jetzt die Gesamtmieten in zwölf Universitätsstädten in Österreich verglichen, Innsbruck ist dabei doppelt so teuer wie etwa Leoben. Außerdem haben die Mieten in der Tiroler Landeshauptstadt von 2018 auf 2019 noch einmal um drei Prozent angezogen.

Der Druck auf den studentischen Wohnungsmarkt mit 35.000 Studierenden an den Innsbrucker Universitäten wird von Jahr zu Jahr größer, Garçonnièren fehlen und die Mieten explodieren. Dornbirn ist die zweitteuerste Stadt (580 Euro/40 m²), gefolgt von Salzburg (570 Euro) und Wien (550 Euro). „Das allgemein hohe Mietenniveau und die große Konkurrenz um die Wohnungen durch viele Studenten sorgen in diesen Städten für die hohen Preise“, heißt es in der Studie von immowelt.

Jeder dritte Student wohnt deshalb in einer Wohngemeinschaft, dort bezahlen sie in Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen im Schnitt 450 Euro pro Kopf . Das ist für sie gerade noch leistbar. In den 38 Studentenheimen zahlen Studierende bis zu 400 Euro. Die 3650 Heimplätze sind allerdings nur bedingt attraktiv, ein Drittel sucht nach ein bis zwei Semestern bereits wieder das Weite und zieht aus.

Die Politik tritt auf der Stelle, der seit Jahren versprochene Studenten-Campus wird in Sonntagsreden verpackt. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) hat 2000 Studenten-Wohnungen angekündigt, die schwarz-grüne Landesregierung würde studentisches Wohnen mit insgesamt 50 Millionen Euro unterstützen. Aber: „In der Innsbrucker Stadtregierung und unter Geor­g Willi herrscht Stillstand, wenn es um eine längst notwendige Studentenwohnanlage geht“, kritisieren LA Markus Sint und Tom Mayer von der Liste Fritz. Ihr Antrag auf ein koordiniertes Vorgehen, um endlich zu geeigneten Grundstücken für eine Studentenwohnanlage zu kommen, wurde Ende Februar vom Innsbrucker Stadtsenat mit der Begründung abgelehnt, dass er „überholt“ sei. „Allerdings kennt niemand ein schlüssiges Konzept fürs studentische Wohnen und schon gar kein geeignetes Grundstück“, sagt Sint.

