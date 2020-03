Ehrung für Ex-Berittene, Segen für Klubchef Kickl

Geführt wird das Innenressort mittlerweile von ÖVP-Mann Karl Nehammer. Kickl ist Klubchef der Blauen – damit wieder in seinem Verbalelement. Seine Truppe war in einem Ausweichquartier – weil das Haus, in dem die Klubräume waren, renoviert wurde. Angeordnet vom Eigentümer. Nun, nach eineinhalb Jahren, sind die Freiheitlichen wieder in ihren ursprünglichen Büros, im 1. Bezirk, hinter dem Parlament. Auf 2196 Quadratmetern residieren sie.