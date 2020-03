Ein Fonds, der den deutschen Nachbarn Schienen macht

Innsbruck – 2018 bewegte das Transportgewerbe laut Wirtschaftskammer Österreich (WKO) innerösterreichisch insgesamt 574 Millionen Tonnen auf der Straße. Davon entfielen über 70 Mio. Tonnen allein auf den Transit-Schwerverkehr. Die Schiene schaffte im selben Jahr 105 Mio. Tonnen. Die WKO interpretiert diese Zahlen so, dass im Transitbereich in Sachen Verlagerung auf die Schiene noch jede Menge Luft nach oben sei. Gerade, um Regionen wie Tirol zu entlasten, aber auch gleichzeitig einen Beitrag zu den Klimaschutzplänen der Bundesregierung beizusteuern. „Es reicht aber nicht, die Verlagerung erst an der Grenze zu Österreich beginnen zu lassen“, sagt Alexander Klacska, WKO-Bundesspartenobmann Transport und Verkehr. Hierfür benötige es nicht nur in Österreich ausreichende Kapazitäten („Der Ausbau des Personenverkehrs wird die Kapazitäten des Güterschienenverkehrs einschränken“), sondern auch im EU-Ausland. „Unsere Nachbarn lassen uns da im Stich“, spielt Klacska auf fehlende Verladeterminals in Deutschland an.