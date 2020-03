Holberg-Preis an feministische Kunsthistorikerin Pollock

Der norwegische Holberg-Gedenkpreis geht in diesem Jahr an eine Pionierin der feministischen Kunstgeschichte. Die in Südafrika geborene Britin Griselda Pollock werde für ihren Einfluss auf die Kunstgeschichte und ihre Kulturstudien in diesem und weiteren damit verbundenen Forschungsfeldern ausgezeichnet, gab die Universität der norwegischen Stadt Bergen am Donnerstag bekannt.