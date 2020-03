Den Haag – Der Weltstraf­gerichtshof in Den Haag wird Kriegsverbrechen in Afghanistan verfolgen. Das entschied das Gericht am Donnerstag. Neben afghanischen Regierungstruppen und den Taliba­n stehen damit erstmals auch amerikanische Soldaten und CIA-Agenten im Visier internationaler Ermittler. Die US-Regierung hat bereits Widerstand angekündigt.