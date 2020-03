Die Tanz-Elite der Welt ist wieder in Innsbruck zu Gast

Innsbruck – Der Nabel der Tanzwelt befindet sich in zwei Wochen wieder einmal im Herzen Tirols. Im Innsbrucker Congress findet am Samstag, den 21. März, die insgesamt 29. Ausgabe der World Masters in den lateinamerikanischen Tänzen statt. Am Vorabend wird das „ProAm“-Turnier für Paare, die aus Profis und Amateuren bestehen, ausgetragen.