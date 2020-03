Sexuelle Belästigung in Innsbruck: 40-Jähriger attackierte zuvor seine Mutter

Innsbruck – Der mutmaßliche Sexualstraftäter von der Maria-Theresien-Straße – für Polizei und Staatsanwaltschaft eine tickende Zeitbombe. Die sexuellen Übergriffe auf mindestens zwei Frauen am vergangenen Wochenende waren keine Einzelfälle. Der 40-Jährige soll auch schon seine Mutter zweimal attackiert und einmal in eine lebensgefährliche Situation gebracht haben.

Und zwar im Oktober des vergangenen Jahres in einer Wohnung im Osten von Innsbruck. Hausbewohner hörten kurz nach Mitternacht die Hilfeschreie der 63-jährigen Nachbarin und schlugen Alarm. Ein Polizeieinsatz war die Folge. Die Beamten kamen keine Minute zu früh. Wie sich herausstellte, hatte der Sohn offenbar die Frau geschlagen und auch „massiv gewürgt“, erinnert sich Christoph Kirchmair, Leiter der Innsbrucker Kriminalpolizei. Das Opfer war angeblich bereits am Rande der Bewusstlosigkeit, als die Polizisten eintrafen. Am vergangenen Donnerstag soll es zu einem weiteren Fall von häuslicher Gewalt gekommen sein. Und wieder war das Opfer die Mutter des Beschuldigten. Diesmal soll die Situation für die Innsbruckerin aber nicht lebensbedrohlich gewesen sein.