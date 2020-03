Corona-Angst in Tirol: Frühjahrsmesse verschoben, Aus für Konzerte

Innsbruck –Die Ausbreitung des Coronavirus wirbelt auch in Tirol den Veranstaltungskalender durcheinander. Die Frühjahrsmesse wurde gestern kurzfristig auf einen Termin gegen Ende des ersten Halbjahres 2020, also wohl Juni, verschoben. Eigentlich hätte die Messe mit Autosalon und Feel Good ab kommendem Donnerstag, vom 12. bis 15. März, stattfinden sollen. Die Aufbauarbeiten fanden gestern ein jähes Ende.

Wenige Stunden vor der Absage hatten die Tiroler Behörden noch grünes Licht für die Frühjahrsmesse gegeben, wenn auch mit sehr stark verschärften Sicherheitsauflagen. Eine Messeteilnahme sei für Personen, die in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet wie Italien, China oder Südkorea waren, nicht gestattet. Zudem müssten Personen, egal ob Aussteller oder Besucher, die Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten, von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.

Heiß begehrt sind derzeit Grippeschutzmasken – die nicht immer auf legalem Weg beschafft werden. In soziale­n Netzwerken sorgen Meldunge­n von Diebstählen in Krankenhäusern für Wirbel. Tatsächlich wurde aus einer Ambulanz an der Innsbrucker Klinik eine Maske entwendet. Der Sicherheitsdienst würde dem nachgehen, man habe Anzeige erstattet, hieß es von den Tirol Kliniken. (TT, np, sas)

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) stellt­e einen statistischen Vergleich zwischen SARS-CoV-2 und Influenza an: Den 42 bis gestern Abend bestätigten Corona-­Fällen stehen demnach 129.000 Menschen gegenüber, die diese Woche an der „Gripp­e“ (Influenza und viralen Infekten) laborieren.

Nachdem 14 Isländer letzte Woche einen Skiurlaub im Tiroler Oberland verbracht haben – sie reisten am Wochenende ab –, wurden mehrere Personen dieser Gruppe nach ihrer Rückkehr positiv auf das Coronavirus getestet. Die Ansteckung dürfte sich aber erst auf dem Rückflug von München nach Reykjavik ereignet haben, teilte das Land Tirol gestern Abend mit. Konkret habe sich ein aus dem Italienurlaub kommender erkrankter Fluggast an Bord befunden. Unter dieser Annahme erscheine es „wenig wahrscheinlich, dass es in Tirol zu Ansteckungen gekommen ist“, sagte Landessanitäts­direktor Franz Katzgraber.

Innsbruck, Wien – Als geheilt entlassen wurde gestern aus der Innsbrucker Klinik jenes italienische Pärchen, bei dem Anfang vergangener Woche erstmals in Österreich das Coronavirus nachgewiesen worden war. Die beiden 24-Jährigen sind völlig gesund, von ihnen geht keine Ansteckungsgefahr mehr aus. Unterdessen wurde gestern Mittag Tirols dritte Coronavirus-Infektion bekannt: Es handelt sich dabei um einen 22-jährigen Studenten aus Norwegen, der Ende Februar in Bologna und Mailand war und sich derzeit im Bezirk Landeck aufhält. Der junge Mann hatte über Fieber und Halsschmerzen geklagt.

Auch im Kulturbereich fallen erste Veranstaltungen in Tirol Corona-bedingt ins Wasser. Im Innsbrucker Haus der Musik (HdM) wurden zwei Gastspiele abgesagt. Das Orchesterkonzert des Bozner Konservatoriums am 6. März wurde gestrichen, weil in Südtirol, wie in ganz Italien, jeglicher Schulbetrieb bis 15. März eingestellt wurde.