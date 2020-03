Ried, Tösens, Pfunds –„Neun Verletzte bei Karambolage in Tösens“ – es ist die letzte einer langen Reihe von Schlagzeilen. Die folgenschwere Kollision passierte im Februar. Im Dezember starb am selben Streckenabschnitt eine 71-jährige Deutsche. Am 28. Oktober 2019 kam eine Schweizerin ums Leben. Im Februar 2018 gab es zwei Tote bei einem Frontalen. Alle Unfälle betreffen einen wenige Kilometer langen Bereich der B180 – die TT berichtete.