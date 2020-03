Radfahrerin geschlagen und entführt: Sieben Jahre Haft

Eine Radfahrerin angefahren, mit einem Stock geschlagen, die Wunden versorgt, in eiskaltem Wasser untergetaucht, ein Kipferl verabreicht - und dann samt Rad wieder abgeliefert: Für diese teils brutalen, teils wirren Taten ist ein 34-Jähriger am Donnerstag am Grazer Straflandesgericht zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde er in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.