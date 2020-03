Neun Tote und 50 Verletzte bei Explosion in Gaza

Bei einer Explosion und einem Brand in einer Bäckerei im Gazastreifen sind am Donnerstag neun Menschen getötet und über 50 verletzt worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, sind unter den Todesopfern auch mehrere Frauen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in dem Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Küstengebietes.