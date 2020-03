Trump: Seit Amtseinführung kein Gespräch mit Obama geführt

Trump sagte am Donnerstag bei einer „Town Hall“-Veranstaltung des Senders Fox News im US-Staat Pennsylvania, nach seinem Treffen mit Obama im Weißen Haus in Folge seines Wahlsiegs im November 2016 habe es kein solches Gespräch mehr gegeben.

Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten liegt seit den Vorwahlen am „Super Tuesday“ Ex-Vizepräsident Biden vor Sanders. Biden war bei den Vorwahlen am Dienstag ein unverhofftes Comeback gelungen. Der moderate Kandidat gewann in 10 von 14 US-Staaten. Sein einzig ernst zu nehmender Konkurrent ist nun Sanders, der sich als einen demokratischen Sozialisten bezeichnet. Nach dem Rückzug von Senatorin Elizabeth Warren (70) am Donnerstag ist außerdem nur noch die chancenlose Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard (38) im Rennen.