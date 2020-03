Bürgermeister-Einheit gegen Transit in Strass: „Die Grenze ist jetzt erreicht“

„Die Grenze ist jetzt erreicht“ – darüber waren sich alle Anwesenden im Hotel Post in Strass einig. Es brauche ein Zeichen, dass man sich nicht mehr alles in Sachen Transit gefallen lasse, denn dass der Brenner Europa gehöre und nicht Tiro­l – wie die EU-Kommissarin Adina Valean vor Kurzem in Innsbruck betont hatte –, könn­e man so nicht stehen lassen. Federführend für den Schulterschluss der Bürgermeister agiert bisher der Breitenbacher Ortschef und LA Alois Margreiter. Er drohte mit seinen Mitstreitern sogar Autobahnblockaden an. Das kam beim Bürgermeistertreffen in Strass nicht gut an. „Ich unterstützte die Resolution. Es ist furchtbar, was da an Verkehr auf unseren Straßen los ist, aber von Blockaden halte ich nichts“, sagte BM Hubert Hußl aus Terfens. Da gaben ihm mehrere Dorfchefs Recht. Am Tag nach der Blockade stehe man noch immer gleich da. „Schauen wir mal, welche Reaktionen auf die Resolution kommen. Böse werden können wir immer noch“, meinte BM Geor­g Aichner-­Hechenberger aus Erl.