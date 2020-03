Oberndorf i. T. – Mehr als 10.000 Athleten aus 43 Nationen standen im September des vergangenen Jahres beim Spartan Race in Oberndorf am Start. Die Gemeinde hat rund 2200 Einwohner, während des Rennens beherbergt die Region das Zehnfache ihrer Einwohner an Athleten und Besuchern aus aller Welt.