Kinderförderung mit tierischer Hilfe in Kitzbühel

Kitzbühel – Das Projekt „Wald am See – Wachsen mit allen Sinnen“ in Kitzbühel hat es mit seiner Einreichung bei der „MEG­A Bildungsstiftung“ zuerst unter die Top 20 und jetzt sogar unter die Top 10 geschafft. Die Privatstiftung hilft innovativen Bildungsinitiativen für mehr Chancen-Fairness mit finanziellen Zuschüssen beim Wachsen. Am 30. März geht es in der „MEGA Bildungsshow“, gemeinsam mit Puls4, ins Grande Finale. Die besten Bildungsinnovationen werden in der Bildungsshow mit bis zu jeweils 230.000 Euro gekürt.