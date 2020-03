„Little Element“ im Treibhaus: Die ganze Welt in der Gitarrentasche

„Ab jetzt bin ich unterwegs mit dieser wunderbaren Band.“ Medina Rekic (ehemals White Miles, jetzt Slicky Nerves) spielt Bass und Gitarre, und auf letzterer ein furioses Sol­o. „I lost my heart by the ocean“, singt Little Element zur Einstimmung auf ein Set voller Meer, Strand, Mond und Sonn­e. Vor Skate- und Surf­videos und bunten, sich bewegenden Kaleidoskopen auf der Leinwand verbreitet Little Element ihren Weltenbummler-Spirit. Mikro- und Beckenständer sind mit Plastikblättern und Hawaiiblüten behangen und ihr Mischpult schmückt ein Ethno-Strandtuch. An einer Monitorbox lehnt das gemalte Bild einer Schlange, Räucherstäbchen geben dem Konzert sogar eine Duftnote. Little Element konzipiert ihr Konzert als Gesamtkunstwerk, bei dem die Atmosphäre nicht zu kurz kommen darf. Bis auf die Plastikpflanzen vielleicht wirkt Little Element sehr authentisch auf der Bühn­e. „Bei Konzerten bin ich immer noch sehr nervös“, entschuldigt sie ihre Wortlosigkeit.