Innsbruck, Salzburg – In Österreich leben rund 700 Bienenarten und das Wissen um viele von ihnen geht mehr und mehr verloren. Eine Gruppe von Forschern und Experten, die sich am vergangenen Monat in Salzburg erstmals traf, will das ändern. Der Österreichische Wildbienenrat fordert mehr Schutz von und Forschung zu bestäubenden Insekten – auch in Tirol.