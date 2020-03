Pflacher Bürgermeister: „Nur Einfamilienhäuser bauen ist raumordnerischer Unsinn“

Das ruft wiederum das Oberhaupt der wachsenden Kommune Pflach, die auf dem Weg zur viertgrößten Gemeinde des Bezirks ist, auf den Plan. Er richtet seinem Amtskollegen aus, dass man über ein solches Wachstum natürlich geteilter Meinung sein könne. Das sei legitim. „Fakt ist aber auch: Wenn alle Gemeinden im Bezirk kein Wachstum zulassen und vor Angst, bei den nächsten Wahlen keine Mehrheiten zu bekommen, im Stillstand verharren, wird die Alterspyramide in Zukunft noch prekärer ausfallen, der Fachkräftemangel noch eklatanter werden und die nötigen Investitionen in die Infrastruktur nicht mehr bezahlbar sein.“ Sich nur auf das Land Tirol zu verlassen, sei keine Zukunftsstrategie. Eine Gemeinde sollte sich mittelfristig so aufstellen, dass die grundlegenden Bedürfnisse der Bevölkerung aus eigener Kraft bewältigbar sind. „Ich bin froh, dass die Gemeinde Pflach heute in der Lage ist, jedem Mitbürger, der Wohnraum braucht, einen solchen zur Verfügung zu stellen.“