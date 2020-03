Haiming – 2009 erhielt das Almdorf Ochsengarten in Haiming von der BH Imst die Betriebsanlagengenehmigung für die damals geplanten 14 Häuser. Wie nun im Zuge eines geplanten Ausbaus ans Tageslicht kam, wurde das bereits seit Ende 2012 betriebene Feriendorf einst aber „vollkommen anders als ursprünglich bewilligt“ errichtet, wie die BH Imst kürzlich festhielt. Statt 14 stehen insgesamt fünf Gebäude (drei Häuser in Vermietung, ein Haus in Bau, ein Nebengebäude), diese Gebäude wurden zudem anders ausgeführt und situiert als bewilligt. Weshalb der Gewerbereferent der BH jüngst feststellte, dass für die errichteten Bauwerke „keinerlei gewerbebehördlichen Bewilligungen vorliegen“. LA Markus Sint sprach von einem „gewerberechtlichen Schwarzbau“ – die TT berichtete.