Mindestens 29 Tote bei Angriff auf Politiker in Kabul

Auch Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah sowie andere Politiker nahmen nach offiziellen Angaben an der Veranstaltung für den prominenten Ex-Anführer der schiitischen Hazara-Gemeinschaft, Abdul Ali Mazari, am Freitag in der Früh teil. Sie befanden sich nach Angaben des Abdullah-Sprechers in Sicherheit. Mazari war der politische Führer der Hezb-e Wahdat Islami Afghanistan (Islamische Einheitspartei Afghanistans). Er wurde 1995 von den militant-islamistischen Taliban getötet.