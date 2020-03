Wachsendes Interesse an Öffis, Lokführer auch in Tirol dringend gesucht

Abseits vom gesteigerten Interesse der Bevölkerun­g, mehr Öffis zu nutzen, suchen die ÖBB österreichweit Lokführer. Gebraucht werden rund 2000 Lokführer – die genaue Bezeichnung lautet Triebfahrzeugführer – in ganz Österreich, in Tirol sucht man knapp 200. „In Tirol gibt es derzeit rund 330 aktive Lokführerinnen und Lokführer. Fraue­n sind noch in der Minderheit, wir laden auch sie explizit ein, sich zu bewerben“, erklärt ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair. Die Ausbildungs­schiene laufe auf Hochtouren, jedes Monat beginne in Innsbruck ein Kurs mit Kandidaten. Die Ausbildung dauert ein Jahr. „Der Beruf des Lokführers ist ein sehr verantwortungsvoller Job – nicht zuletzt, weil sich in einem voll besetzten doppelten Railjet rund 800 Fahrgäste bei Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 230 km/h befinde­n“, erklärt Gasser-Mair.