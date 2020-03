Nächster Rückschlag für Arizona in NHL

Die Chancen der Arizona Coyotes auf den Einzug ins Play-off der National Hockey League (NHL) sind durch eine 2:3-Auswärtsniederlage am Freitag gegen die Calgary Flames gesunken. In der Pacific Division liegen sie nun fünf Punkte hinter den drittplatzierten Flames, im Wild-Card-Rennen der Western Conference fehlen zwei Zähler auf Vancouver und Winnipeg. Michael Grabner stand erneut nicht im Kader.

In dieser Zeit gewann er elfmal den Stanley Cup - so oft wie kein anderer Spieler bisher. „Henri Richards war einer der echten Giganten dieses Sports“, sagte NHL-Comissioner Gary Bettman. Seine Nummer 19 wurde von den Canadiens nie mehr vergeben, 1979 wurde er in die Ruhmeshalle aufgenommen. Richards litt seit einigen Jahren an Alzheimer.