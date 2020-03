Auch der zweite Platz macht stolz

Kufstein – Die rund 700 Zuschauer kamen beim entscheidenden vierten Spiel der Finalserie der Eishockey-Landesliga am Freitagabend in der Kufsteiner Eisarena voll auf ihre Kosten: „Wir haben ein 0:2 aufgeholt und Hohenems teilweise an die Wand gespielt“, trauerte Kufsteins Obmann Gerhard Wilhelm einem durchaus möglichen Sieg hinterher. So musste man sich nach einem 2:3 im Shootout mit dem Vizemeistertitel begnügen. Gegen die favorisierten und gut besetzten Emser keine Schande: „Mit der Saison kann man zufrieden sein.“ Nachsatz mit einem Augenzwinkern: „Und im Grunde sind wir ja trotzdem Tiroler Meister geworden.“ (a.m.)