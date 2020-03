Feuer in Schweizer Gemeinschaftszentrum auf Lesbos

Im Gemeinschaftszentrum One Happy Family auf Lesbos ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Griechische Medien berichteten, die Feuerwehr sei im Einsatz. Das Zentrum liegt unweit der Flüchtlingsunterkunft Kara Tepe, wo rund 1.500 Flüchtlinge und Migranten leben, darunter viele Kinder und Familien. One Happy Family wird als Treffpunkt für Flüchtlinge genutzt.