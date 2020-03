John Malkovich im Konzerthaus: Kritik der Kritik der Kritik

Es ist eine Kritik mindestens dritter Ordnung, die die Rückkehr von Filmstar John Malkovich im Wiener Konzerthaus erfordert: „The Music Critic“, aufgeführt am Samstagabend, ist eine amüsante Abrechnung mit der Zunft des Kritikers, mit der Vermessenheit der veröffentlichten verbalen Vernichtung. Aber wie das Konzertbusiness so spielt: Auch die Kritik der Kritik bekommt eine Kritik.

Für seinen erneuten Besuch in Wien - nach musikalischen Auftritten als Jack Unterweger, als Casanova und als Diktator - hat sich der bekennende Musikliebhaber Malkovich bereits 2017 mit dem virtuosen Musikkabarett-Duo Aleksey Igudesman (Geige und Konzept) und Hyung-ki Joo (Klavier) zusammengetan. Die Idee des international schon mehrfach gespielten Abends ist so einfach wie bestechend: Während ein Klavierquintett in wechselnden Besetzungen Musik großer Meister darbietet, liest Malkovich mit leicht angeekelter Miene und professoralem Duktus aus den fiesesten Verrissen ihrer damaligen Zeitgenossen.