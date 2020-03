Konzert in Reutte: Timna Brauer singt „Songs from Jerusalem“

Reutte – Mit „Songs from Jerusalem“ schöpfen die Wiener Sängerin Timna Brauer und ihr langjähriger musikalischer Partner Elias Meiri aus dem überaus reichen Schatz jüdischer Musiktradition. Sie spannen – Timnas Großväter stammen aus Litauen und dem Jemen – einen faszinierenden Bogen von chassidischen Melodien hin zu arabischen Kadenzen. In der Dynamik dieses Spannungsfelds gelingt es meisterhaft, aus der Verschiedenheit ein Gesamtwerk erstehen zu lassen. Spürbar ist in jedem Ton die Einfühlsamkeit, mit der die alten Werke von allzu Starrem, Musealem befreit und zeitgemäß interpretiert werden, ohne dabei je von ihrer Essenz einzubüßen.

Am Sonntag, 15. März, ab 20 Uhr sind Timna Brauer und Elias Meiri in der Kellerei, der Außerferner Kleinkunstbühne in Reutte, zu sehen und die „Songs from Jerusalem“ zu hören. Info: www.diekellerei.at, Eintritt: 28 Euro, Mitglieder: 24 Euro, unter 18 Jahren: Entritt frei. (TT)