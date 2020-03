Prozess zum MH17-Abschuss über der Ukraine in Den Haag

Über fünfeinhalb Jahre nach dem Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine beginnt am Montag vor einem Gericht in den Niederlanden ein Prozess gegen drei Russen und einen Ukrainer. Den Vieren, die laut Ermittlern in Verbindung zu prorussischen Separatisten stehen, wird Totschlag und die vorsätzliche sowie unrechtmäßige Zerstörung eines Flugzeugs mit Todesfolge in 298 Fällen vorgeworfen.

Sie sollen eine Rakete sowjetischer Bauart in die Ostukraine gebracht haben, mit der das Flugzeug der Malaysia Airlines am 17. Juli 2014 über dem Konfliktgebiet abgeschossen wurde. Das Verfahren in einem Hochsicherheitsgericht in der Nähe des Amsterdamer Flughafens Schiphol dürfte jedoch in Abwesenheit der Beschuldigten erfolgen, da weder Russland noch die Ukraine ihre Staatsbürger ausliefern.