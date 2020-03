Flüchtlinge aufnehmen? Stadtpolitik in Kufstein gespalten

Kufstein – Es schlagen zwei Herzen in der Brust der fraktionsfreien Gemeinderätin Birgit Obermüller, Obfrau der Ausschüsse für Integration und Bildung des Kufsteiner Gemeinderats. Zum einen erschüttert sie die Not der Menschen auf der Flucht, zum anderen sieht sie mit Besorgnis auf den möglichen Flüchtlingsstrom, der auch auf Kufstein wieder zukommen könnte – so wie 2015. Daher will sie auf keinen Fall, „dass wir in Kufstein aufzeigen, wenn es darum geht, wieder unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen“. Vor Jahren hat die Festungsstadt ein Heim dafür beherbergt. „Und es hat überhaupt nicht geklappt“, sagt Obermüller.