Grenzwertige Einsätze für Bergretter: Vollversammlung blickte auf 2019 zurück

St. Johann i. T. – Der Ortsstellenleiter der Bergrettung St. Johann, Christoph Bombek, verwies bei der Vollversammlung auf ein einsatz- und arbeitsreiches Jahr mit einigen schwierigen Bergeeinsätzen. Die bestens ausgebildete Mannschaft setzt sich aus 43 Bergrettern, vier Anwärtern, drei überprüften Anwärtern und zwölf passiven Mitgliedern zusammen. In den Reihen der Aktiven sind drei Hundeführer, ein Flugretter (ÖAMTC), eine Ärztin und drei Ärzte tätig.

In seinem Tätigkeitsbericht ging der Ortsstellenleiter auf 27 Schulungseinheiten (850 Stunden) in den Bereichen Funk, Bergetechnik, Erste Hilfe, Anwärter, Dampfsonde, Liftbergung, Hundeführer, Bezirks-/Landesübungen und Jamtalkurse ein. Rund 800 Stunden wurden für 16 Ambulanzdienste bei Veranstaltungen (Spartan Race, Kitz Alpbike, Hahnenkamm- und Bezirkscuprennen) aufgewendet. Zudem wurden 52 Dienste (ca. 420 Stunden) am Harschbichl besetzt.