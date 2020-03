Foda vor Start ins EM-Jahr „immer noch hungrig“

APA: Es ist der Start ins EURO-Jahr. Was sind Ihre wichtigsten Ziele bis zum Turnierauftakt in drei Monaten?

Foda: „Das ist auch ein Problem. Man benötigt Spiele, um in Wettbewerbsspielen auf Topniveau zu sein. Ich habe gerade wieder mit ihm gesprochen. Sie sind in Dubai und wissen nicht, wann die Meisterschaft startet. Nichtsdestotrotz: Marko ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft.“

APA: Am 2. Juni müssen Sie ihren endgültigen EM-Kader nominieren. Was wird für Sie dann eine zentralere Rolle spielen: die grundsätzliche Qualität der Spieler oder ihre aktuelle Form?

Foda: „Wir haben schon Gespräche geführt und werden das intern abhandeln. Das war immer der richtige Weg, auch in schwierigen Situationen - etwa nach den ersten zwei Niederlagen in der Qualifikation. Da waren wir immer klar in unseren Analysen, haben immer in eine Richtung gedacht. Ich glaube, dass das auch jetzt der Fall ist. Wenn es dann etwas zu vermelden gibt, werden wir das tun. Fakt ist, dass wir es auf jeden Fall rechtzeitig tun werden.“