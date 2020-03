Integration startet in Schwaz bei den Kleinkindern

Schwaz – Es ist ein Problem. Eines, das die Kindergärtnerinnen in der Stadt Schwaz immer mehr zu spüren bekommen. „Wenn sich ein Kind nicht ausdrücken kann, wird es für uns schwierig. Wenn es nicht sagen kann, dass es Hunger oder Durst hat oder auf die Toilette muss“, erklärt Kindergartenleiterin Kathrin Danler. Im Laufe des Kindergartenjahres starte man dann die unterschiedlichsten Anläufe und fördere die Sprache. „Das klappt auch, aber dann fahren die Kinder über den Sommer z. B. in die Türkei und man fängt im Herbst wieder bei null an. Das ist für uns Pädagogen schon frustrierend“, sagt Danler.