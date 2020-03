240 Lehrer bilden sich fort: Bildungstag der Modellregion Zillertal

Zell a. Z. – So viele Lehrpersonen geballt in einer Schule sieht man im Zillertal nur selten. Denn gestern wurde zum ersten gemeinsamen Bildungstag der Modellregion Zillertal nach Zell am Ziller geladen. Dort trafen sich insgesamt 420 Lehrer aus allen 38 Schulen des Tales.

„Die Modellregion Zillertal hat sich zum Ziel gesetzt, den Bildungsweg der Kinder und Jugendlichen von der ersten Klasse bis zum Abschluss in der Region zu begleiten und damit die bestmögliche Bildung zu gewährleisten. Nun treffen sich die Lehrenden der Modellregion, um sich gemeinsam fort- und weiterzubilden“, sagte Bildungslandesrätin Beate Palfrader, die die Teilnehmer in der NMS Zell begrüßte. Am Nachmittag wurde die Fortbildung in den Zillertaler Tourismusschulen weitergeführt.