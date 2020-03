Nach Artikel über drohende Abwanderung: Breite Rückendeckung für Igler Arzt

Igls – Eine Welle der Solidarität hat der TT-Artikel über die drohende Abwanderung des Igler Hausarztes Harald Paul ausgelöst. Wie berichtet, ist seit Langem vorgesehen, dass der Allgemeinmediziner seine Praxis vom Alten Rathaus in das Neubauprojekt der Innsbrucker Immobiliengesellschaft IIG am Widumplatz verlegt. Nachdem nun erstmals konkrete Zahlen auf dem Tisch liegen, bezeichnet Paul die Miete dort allerdings als kaum leistbar und zeigt sich ratlos. In der bestehenden Praxis kann er nicht mehr lange bleiben, sie entspricht u. a. wegen mangelnder Barrierefreiheit nicht mehr den geltenden Qualitätskriterien.