Airbnb & Co. in Innsbruck künftig „so gut wie beendet“

Von Michael Domanig

Innsbruck – Die Vermietung von Wohnraum über Online-Plattformen wie Airbnb ist dem Land Tirol wie der Stadt Innsbruck schon lange ein Dorn im Auge. Alleine auf Airbnb sollen in Innsbruck täglich ca. 1500 Wohnungen angeboten werden. „Menschen, die ganzjährigen Wohnraum brauchen, wird dieser durch kurzfristige Vermietung entzogen, die Preise weiter nach oben getrieben“, meint BM Georg Willi (Grüne).

Zwar sei es schon bisher möglich gewesen, gegen unzulässige Online-Vermietung vorzugehen. Durch die im Februar beschlossenen landesgesetzlichen Verschärfungen bzw. Konkretisierungen sowie die Rechtsprechung werde dies nun aber erleichtert, sagt Willi, der strenge und gehäufte Kontrollen durch die Mobile Überwachungsgruppe (MÜG) ankündigt.

Astrid Hofer, Referatsleiterin im Bereich Baurecht, verweist konkret auf ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes aus dem Vorjahr. Dieser gehe bei Online-Vermietung von Wohnraum „nun viel häufiger von Gewerbsmäßigkeit aus“. Denn es handle sich hier nicht um reine Mietverträge, sondern um touristische Verträge. Auch Dienstleistungen wie das Zurverfügungstellen, Wechseln und Reinigen von Bettwäsche und Handtüchern „führen zu Gewerbsmäßigkeit“. Es brauche somit eine Gewerbeberechtigung.

Bei der Online-Vermietung von Wohnungen handle es sich zudem um eine Änderung des Verwendungszweckes, diese sei daher auch baurechtlich bewilligungspflichtig. Eben das werde nun mit einer Novelle der Tiroler Bauordnung klargestellt. Im reinen Wohngebiet sei eine solche Baubewilligung – und damit die Online-Vermietung – aber von vornherein ausgeschlossen, „da dort gewerbsmäßige Tätigkeiten verboten sind“, betont Hofer.

Hinzu kommt laut Stadt, dass durch die gewerbliche Nutzung von Räumen, die zu Wohnzwecken bewilligt sind, in der Regel auch ein Freizeitwohnsitz geschaffen werde. Doch neue, zusätzliche Freizeitwohnsitze werde es in Innsbruck nicht geben – in keinem Flächenwidmungsplan der Stadt sei dies für zulässig erklärt worden. Also seien „auch auf sonstigen Flächenwidmungen“ kaum Bewilligungen zulässig.

Die Strafen sind gesalzen: Wer eine Wohnung über eine Online-Plattform ohne baurechtliche Genehmigung bereitstellt, begeht eine Verwaltungsübertretung – das kann bis zu 40.000 Euro kosten.

Willis Fazit – und seine Botschaft an Airbnb und Co.: Die Online-Vermietung in der bisherigen Form sei „so gut wie beendet“, sie reduziere sich „auf wenige Fälle“.

Ausnahmen gibt es: Ferienwohnungen dürfen weiter online vermietet werden, wenn im Gebäude nicht mehr als drei Wohnungen und insgesamt zwölf Betten angeboten werden und die Vermieter dort selbst ihren Hauptwohnsitz haben.

Auch die Privatzimmervermietung – wenn man also ein Zimmer in der eigenen Wohnung vermietet, während man dort selbst mit Hauptwohnsitz lebt – ist wie bisher möglich, weil sie nicht unter die Gewerbeordnung fällt. Bereits bestehende rechtmäßige Freizeitwohnsitze dürfen über Airbnb ebenfalls angeboten werden.

Seit Jahresanfang gebe es übrigens „kaum Fälle“, in denen Online-Vermieter um Gewerbeberechtigung angesucht hätten, berichtet Hofer. Willi rät Anbietern, die bisher über Airbnb & Co. Profit durch kurzzeitige Vermietungen gesucht haben: „Vergesst es – und stellt eure Wohnungen bitte für ganzjährige Wohnnutzung zur Verfügung.“ Mit der neuen Wohnservicestelle, die in wenigen Tagen eröffnet, wolle man Vermietern generell dabei helfen, Wohnraum zu mobilisieren.