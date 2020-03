Sportlicher Hauch von Kompaktvan bei Mercedes

Eben am Achensee – Dieser Tage hätte eigentlich ein anderer Mercedes-Vertreter der überaus erfolgreichen Kompaktwagen-Plattform Schlagzeilen machen sollen: Daimler hatte die Fahrvorstellung der zweiten GLA-Generation eingeplant – doch das Coronavirus macht immer mehr internationalen Fahrveranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Vorige Woche sahen sich Daimler-Verantwortliche dazu gezwungen, die GLA-Vorstellung zu verschieben (die Präsentation des Vito-Updates erfolgte übrigens in dieser Woche nur virtuell, siehe unteren Bericht).

Die zuvor erwähnte technische Basis hat in den vergangenen zwei Jahren schon reichlich Lob und Wow-Äußerungen kassiert, etwa durch die Lancierung des bisher vorgängerlosen GLB, eines 4,6 Meter langen potenziellen Siebensitzers. Ebenfalls Respekt verschaffte sich die neueste Generation der B-Klasse, deren Vorgänger wegen ihres teilweise als altbacken wahrgenommenen Designs gelegentlich belächelt worden war. Dem Nachfolger passierte das bisher nicht, denn die Dachlinie zeigt einen betont dynamischen Auftritt, ein Hauch von Coupé-Optik rechtfertigt den Namenszusatz „Tourer“. Der Vorderwagen orientiert sich am markanten Auftritt der Geschwister, allen voran an der A-Klasse. Einigermaßen schnörkellos präsentieren sich die Motorhaube und die seitlichen Flächen, schlank zeigen sich die Frontscheinwerfer, für Tiefenwirkung sorgen die unteren Lufteinlässe.