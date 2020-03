Wahr oder falsch? Die Geheimnisse der Zungenkunde unter der Lupe

Klaus Dürrschmid ist ein Genießer. Deswegen ist es ihm auch so wichtig zu erklären, wie unsere Zunge funktioniert. Als Wissenschafter an der Universität für Bodenkultur widmet er sich dem Thema akademisch, aber Dürrschmid hat auch praktische Beispiele. Da wäre etwa jenes von dem Glas Wein im Urlaub. Wer kennt das nicht? Weil der Tropfen am Strand so gut gemundet hat, nimmt man einen ganzen Karton mit nach Hause, nur um dort festzustellen, dass der Wein auf einmal anders schmeckt.