Neuer Toyota-Hochdachkombi in zwei Längen lieferbar

Köln – Die Nutzfahrzeugkooperation zwischen Toyota und der Groupe PSA macht sich offenbar bezahlt. Denn die Japaner und die Europäer verwenden gemeinsam seit einigen Jahren schon die Plattform EMP2, um darauf Kleinbusse und mittelgroße Lieferwagen zu bauen. Nun geht die Zusammenarbeit weiter, und zwar eine Stufe darunter. Erneut kommt EMP2 zum Handkuss. Darauf basieren der Proace City und der Proace City Verso. Das erstgenannte Modell ist Nfz-lastig, lieferbar werden Kastenwagen- und Doppelkabine-Versionen sein – und das in den Längen 4,4 und 4,75 Meter. Die Zuladung kann bis zu 1,5 Tonnen betragen, das Laderaumvolumen beläuft sich auf 3,3 bis 3,9 Kubikmeter.

Orientiert sich der Proace City mehr an Gewerbekunden, dürfte der Proace City Verso vor allem die Privatklientel ansprechen, die nach einem Optimum in puncto Raumangebot trachtet. Bis zu sieben Sitzplätze offerieren die Pkw-Versionen, die Ausstattung ist ab Werk schon recht gut: Die Basis Combi kann mit Klimaanlage, Tempomat, elektrischen Fensterhebern, Radio und Bluetooth-Freisprecheinrichtung überzeugen. Die Sicherheitsausstattung inkludiert einen Spurhalteassistenten mit Lenkeingriff, eine Verkehrszeichenerkennung und ein Pre-Collision-System mit Bremsfunktion.

Darüber rangiert Shuttle mit Einparksensoren vorne und hinten, einem 230-Volt-Anschluss im Passagierraum, einer dritten Sitzreihe mit zwei Einzelsitzen, Nebelscheinwerfern und einer Kofferraumabdeckung. Family punktet mit einem Multimediasystem, das ein acht Zoll großes Touchdisplay samt Apple CarPlay und Android Auto enthält. Hinzu kommen eine Dachreling in Wagenfarbe, ein klappbarer Beifahrersitz, eine erweiterte Verkehrszeichenerkennung, eine separat zu öffnende Heckscheibe, Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, ein automatisches Fernlichtsystem, ein Toter-Winkel-Warner und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen. Damit nicht genug: Auch eine Zweizonen-Klimaautomatik, Regensensoren, eine Rückfahrkamera und eine Sitzheizung vorne zählen zu diesem Ausstattungsniveau. Für die fünfsitzige Familiy+-Ausführung gibt es schließlich ein Panoramadach, ein Navigationssystem, eine beheizte Windschutzscheibe, einen adaptiven Tempomaten, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine induktive Ladestation für Smartphones und einen intelligenten Parkassistenten. Ebenfalls an Bord ist eine Standheizung von Webasto.