„Drei Winter“ im Westbahntheater: Bohrende Fragen einer verdrängten Geschichte

Innsbruck – Ein fröhliches Liedchen wird man nach diesem Theaterabend nicht auf den Lippen haben. Eher hämmert sich am Nachhauseweg Bruce Springsteens verzweifeltes Anti-Kriegslied „War“ durch die Gehirngänge. Denn „Drei Winter“, ein Stück der aus Kroatien stammenden Dramatikerin Tena Štiviˇcić, ist aufwühlend, direkt, drastisch. Ein größeres Kompliment als diese Attributsammlung könnte man dem Team des Westbahntheaters gar nicht machen. Die Inszenierung von Luka Oberhammer, am vergangenen Samstag erstmals zu sehen, hinterlässt tiefe Spuren in der Gefühlswelt der Betrachter.