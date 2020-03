NHT baut heuer fleißig im Bezirk Imst

Obsteig – Sechs Monate nach der Fertigstellung des ersten Abschnitts einer neuen Wohnanlage in Obsteig hat die Neue Heimat Tirol (NHT) kürzlich acht weitere Mietwohnungen schlüsselfertig an die neuen Bewohner übergeben. Insgesamt wurden 4,7 Mio. Euro für leistbaren Wohnraum am Mieminger Plateau investiert. Die Pläne für die Passivhausanlage mit insgesamt 24 Wohnungen stammen vom Innsbrucker Architekturbüro teamk2.

„Unser Bauvolumen im Bezirk Imst beträgt im Jahr 2020 rund 20 Millionen Euro“, erklärt NHT-Geschäftsführer Markus Pollo: „Ein großes Projekt mit 36 Mietwohnungen ist aktuell in der Gemeinde Umhausen in Umsetzung. In Sölden übergeben wir demnächst 23 Mietkaufwohnungen und in der Gemeinde Stams werden wir bis zum Sommer eine Wohnanlage mit elf Mietwohnungen fertigstellen. In Haiming werden gerade ein 5-Euro-Wohnbau mit 23 Mietwohnungen sowie eine Wohnanlage mit 18 betreubaren Mietwohnungen realisiert.“